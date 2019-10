Nedeveloperská architektura. Rostislav Švácha o Národní ceně za architekturu

Řevnické Corso Pod Lipami se z tohoto pravidla napůl vymyká. I ono sice vzniklo na malém městě, tvoří však relativně velký celek, který se skládá ze čtyř bytových novostaveb a z jednoho přestavěného domu na řevnickém náměstí. Architekti Ehl, Koumar a Šrámková se zde tedy chopili úlohy, s jakou se obvykle setkáváme v produkci našich developerů. Rozdíl mezi běžnou developerskou výstavbou a Corsem v Řevnicích však bije do očí.

Bytové domy postavené developery musejí být členité, barevné a opatřené balkony. Takové jsou skoro všechny, protože jinak by se prý neprodaly, a z toho pak vyplývá jejich stereotypnost, která se už začíná blížit stereotypnosti vzhledu panelových domů. Domy řevnického souboru jsou naproti tomu bílé, nečlenité a žádné balkony nemají. Nudné se však nezdají, protože je architekti odlišili různými tvary střech a různou skladbou téměř obyčejných oken. Za pozornost jistě stojí i jejich nápadité usazení do terénu podél příjemně se klikatící cesty mezi řevnickým nádražím a náměstím – také tím se soubor od developerských sídlišť odlišuje. Podařilo se mu rozšířit malé historické centrum obce o výběžek s hodnotnou architekturou.

Skoro to vypadá, jako by Corso nebylo výsledkem developerského záměru a jako by jeho investoři nemysleli v první řadě na zisk. A opravdu: když si v Národním muzeu přebírali spolu s architekty hlavní cenu, vyslechli jsme od nich, že se za skutečné developery nepovažují. Žijí v Řevnicích, mají své městečko rádi a chtějí v něm po sobě zanechat něco pěkného.