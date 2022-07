Kundera, Lukács a my. Esej Pavla Barši

S rozvojem měšťanské společnosti s vysokou dělbou práce začalo být pro moderní epiky, romanopisce, stále nesnadnější integrovat subjektivní a objektivní stránku skutečnosti do jednoho uměleckého celku. Prozaická realita buržoazní každodennosti vzdorovala poetickým obrazům, jež by jí daly smysl. Prohlubování sociální fragmentace v desetiletích po Hegelově smrti vedlo ke vzniku literárního modernismu. Ten již na klasický ideál epické jednoty rezignoval a soustředil se na prožívání reality jednotlivcem – tedy na její subjektivní aspekt, jenž v Hegelově schématu korespondoval s lyričnem.

Lukács považoval životní způsob této třídy, k níž jako syn maďarského bankéře sám patřil, za upadlý a nehodný člověka. Hledal projekt, který by jednotlivce vysvobodil z bezútěšné buržoazní každodennosti tím, že by ho přenesl do velkých dějin, v nichž spolu o budoucnost lidstva zápasí velké kolektivy: národy, třídy, rasy. Našel-li on takový projekt po první světové válce v komunismu, pak mnozí jiní středoevropští intelektuálové, kteří trpěli podobnou buržoazní sebenenávistí, ho našli ve fašismu (Martin Heidegger).