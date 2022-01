Kafka v kostce. Sloupek Štefana Švece

Mezi Staroměstskou radnicí a dnešním Skautským institutem je dům U Minuty. Právě tady Kafkovi bydleli roku 1889, kdy malý Franz nastupoval do první třídy. Jeho škola byla ale až v Masné ulici, proto ho do ní každé ráno provázela rodinná kuchařka. Jak taková cesta denně probíhala, popisuje Kafka v jednom ze svých dopisů Mileně Jesenské.

Když vycházeli z domu, pohrozila kuchařka Franzovi, že bude učiteli vyprávět o tom, jak doma zlobil. Kafka nebral její hrozbu na lehkou váhu, ale cesta do školy se mu zdála ještě dlouhá a doufal, že se během ní stane spousta věcí. Obvykle nestala. Zatímco procházeli náměstím, pochyboval Kafka, zda se kuchařka, která sice má autoritu, ale její velebnost se s velevelebností pana učitele vůbec nemůže srovnávat, odváží učitele oslovit. U vchodu do Týnské to kuchařce dokonce vmetl do tváře. Kuchařka s převahou dospělého odvětila, že pochybovat může, ale ona že to stejně řekne.