Jiří Pehe: Výzvy románu v čase korony

Jisté je, že velké dějiny jsou zde v plné síle. Pandemie nemoci covid19 je dějinná událost globálního rozsahu s dalekosáhlými důsledky, které se téměř nikdo nemůže vyhnout. Už rok zásadním způsobem ovlivňuje nejenom to, co a jak děláme, jak se chováme, ale také, jak přemýšlíme o světě i vlastní existenci. Jinými slovy: psát nyní romány, které jsou nějakým, i třeba jen okrajovým způsobem zasazeny do reálné současnosti, nelze bez toho, že by pandemie ve vyprávění figurovala přinejmenším jako kulisa.

I román Stefana Zweiga Netrpělivost srdce z roku 1939 se odehrává v malém městečku kdesi na pomezí rakousko-uherského mocnářství v době před první světovou válkou. A ačkoli je často zmiňován především jako mistrovská psychologická sonda o falešném soucitu, vznáší se i nad příběhem hlavního hrdiny, poručíka Hofmillera, přízrak zániku a rozpadu. Velké dějiny, které se v Rakousku-Uhersku konce 19. století jako by zastavily, se před první světovou válkou dávají do varovného pohybu s potenciálně katastrofálními dopady, které už pronikají do malých dějin provinčního, zatuchlého městečka a jeho vojenské posádky. To, co přichází, se v románu jeví jako mnohem hrozivější, ale nakonec víc odpovídající než to, co v době jeho vzniku nabízeli přední myslitelé studující velké dějiny.