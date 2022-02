Fejeton Aleny Zemančíkové: Zvěrolékař za časů reforem

Těžiště jeho práce spočívalo v péči o krávy, malá zvířata „nedělal“, neměl ordinaci a nechoval ani žádné ho domácího mazlíčka. Příšerně zasviněnou škodovkou objížděl svůj obvod na severním Plzeňsku, oblast, kam kdysi zasahovaly Sudety. Předěl mezi stabilně osídlenou a po válce vysídlenou krajinou tu byl vůčihledný. Pár kilometrů od krajského města se rozpadaly barokní zámečky, cesty byly rozježděné od traktorů, za humny stál v každé vsi kravín.

Náš veterinář se nad litry čaje magoráku, jímž se udržoval v pohotovosti ve dne v noci, rozčiloval nad tím, jak produkujeme podle socialistického plánu zbytečně moc mléka, že se nadojené za velké spotřeby energie suší, a pak se tím sušeným zase krmí odstavená telata, místo aby se nechala u matek. Mléko, které vypije tele, se totiž nedá vykázat jako ekonomický výkon.

Taky se zlobil, že se zbytečně mění luka v pole a říká se tomu meliorace, což by mělo být zlepšení, ale je to ve skutečnosti zhoršení; že se potoky nemají narovnávat ani ukrývat v trubkách pod zemí, protože každé rozlití vody z břehů zúrodňuje.

„Jako ve starém Egyptě, že jo?“ obracel se na naše děti, když se k hovoru přichomýtly.

Náš soused nebyl odpůrcem kolektivizace, sám byl zaměstnancem Státních statků a jejich vedení si docela pochvaloval, říkal, že jsou v něm „kluci“, kteří už vystudovali zemědělskou fakultu, a ne vysokou školu politickou, a že se s nimi dá leccos zlepšovat. Nesnášel ovšem pojmy živočišná výroba a rostlinná výroba. Když mluvíme o lidech, přece taky neříkáme výroba dětí! Sám děti neměl.

Byla to doba, kdy se začínalo veřejně mluvit o otřesných podmínkách ve velkochovech, a veterinář byl upřímně rád, že kravíny, které měl na starosti, velkochovy nejsou. Na slušné zacházení se zvířaty dohlížel osobně.

Vzájemně jsme si půjčovali knížky anglického zvěrolékaře Jamese Herriota a každý z nás měl o nich jiné postřehy. On na těch vyprávěních z Yorkshiru ukazoval, jak soukromé farmaření lidi ničí. „No čti to pořádně,“ vykládal u nás v kuchyni, „ty vidíš na farmách Angličany z těch svých divadelních her, ne, jsou to většinou primitivové, kteří klidně udřou vlastní děti. Vždyť oni tomu Herriotovi sotva přinesou teplou vodu! Osamělost a dřina z nich dělá kruté a lakotné lidi. Když je starost o zvířata větší než starost o lidi, je to prostě hrůza, to se na mě nezlob.“

Pokud se obzvlášť rozčilil, přinesly děti naši mourovatou kočku a daly mu ji na klín. Kočka začala příst a náš veterinář ji hladil.

Pepa s koňským povozem

Byl to osamělý muž, neznali jsme žádné jeho přátele, kromě různých zanedbaných a mentálně opožděných lidí z vesnic, kam zajížděl. Nechávali mu vzkazy napsané tiskacím písmem, pro samé pravopisné výstřednosti skoro nesrozumitelné, ale o krávy se starali vzorně.

Jeden z nich také jezdil s párem koní a veterinář vykládal, že tenhle jediný Pepa s koňským povozem obstará menší kravín úplně sám: naseká krmení, naloží ho a přiveze, vyveze hnůj, přiveze slámu, mezitím obstará krávy, vykydá a vůbec uklidí a pak nastane odpoledne a Pepa rozhodí do žlabů krmení, které už má nachystané, podojí, uklidí, postará se o koně, dá si dvě piva a jde spát.

Alena Zemančíková (1955) je publicistka. Foto: Český rozhlas/Khalil Baalbaki

Veterinář říkal, že takový Pepa je v každé vesnici aspoň jeden, že na ně bývá spolehnutí, když se toho po nich moc nechce, a hospodářství běží šetrně k lidem, kravám, cestám i zajícům a nespotřebuje se ani litr nafty! Ropná krize byla ještě v čerstvé paměti.

Pepa, na jehož praxi nám veterinář demonstroval svou zemědělsko-ekologickou reformu, obstarával starou usedlost, jejíž stodoly a chlévy byly hospodářstvím zabydleny jen částečně, ale dosud nepadaly. V létě, kdy byly dlouhé dny, stihl Pepa též pospravit střechu, když do ní teklo.

Veterinář říkal, že zemědělství se má provozovat vědecky, ale zase ne moc, že k němu sice patří výnosnost polí a dobytčích chovů, ale důležitý je i život lidí na vesnici. A že není jiný obor lidské činnosti, který by umožňoval smysluplný a spokojený život osobám, které na složitosti technologického světa nemají hlavu.

Jistě, zemědělství nejde provozovat jen s napůl slabomyslnými maníky, jako byl Pepa, to ale veterinář neměl na mysli. Šlo mu o to, že venkov by měl své obyvatele zaměstnat a uživit, aby je pak bavilo ho zvelebovat a povznášet. A hloupý Pepa jako by to věděl, vypěstoval na sluneční straně u zdi kravína meruňku (v chladném kraji, kde jinak meruňky nerostou) a z náletových semínek vždycky i slézovou růži a slunečnici a diviznu.