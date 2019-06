Zbyněk Vlasák, Právo

Je začátek srpna a ve španělském hlavním městě panují nesnesitelná vedra. Kdo může, vyrazí s rodinou nebo přáteli pryč. Zůstávají jen dvě skupiny lidí: turisté a ti, kteří moc nevědí, co se sebou. Do druhé kategorie spadá i sympatická, ale tápající třicátnice Eva (v hereckém podání Itsano Aranaové), která se na čas uvelebí v bytě svého známého.

„Srpnová madona je první můj film, v němž jsem se odvážil mít za hlavní hrdinku celého děje ženu,“ říká režisér Jonás Trueba. „Itsano Aranaová hrála už v mém předchozím snímku La reconquista a mně bylo od počátku jasné, že s ní musím natočit ještě něco dalšího. Řekl jsem jí, že chci udělat film, který se bude odehrávat během madridských srpnových slavností, a brzy potom jsme spolu začali pracovat na scénáři.“

Španělský filmař Jonás Trueba

FOTO: KVIFF

Evu, která v Madridu strávila celý svůj dosavadní život, vidíme seznamovat se s novými lidmi, popřípadě trávit dny i večery se starými kamarády. A i když jim má potřebu povědět hodně věcí, nakonec vždycky dojde na to, že toho vlastně o životě ani o sobě neví dost. Má se vydat někam do zahraničí, jako to v minulosti udělala její nová sousedka, se kterou se zrovna seznámila? Nebo její další osud spoluurčí jiná z mnoha zcela běžných náhod, které jí během oněch dvou týdnů, kdy ji sledujeme, skočí do cesty?

Deníkový film

„Je to deníkový film, kde tolik nejde o zápletku, spíš o pocity, rytmus, barvy, zvuky, střídání nocí a dnů,“ říká Trueba. „Myslím, že je to existenciální snímek o každodennosti. A protože jsem věděl, kdo bude hrát hlavní roli, mohl jsem Evu přiblížit tomu, jaká je sama její představitelka Itsano. Podobně jako Jeana Renoira mě víc zajímají herci než postavy, které hrají. A taky chci dělat filmy s lidmi, které mám rád a obdivuji.“

Film Srpnová madona se odehrává během madridských slavností.

FOTO: KVIFF

Charismatu Itsano Aranaové je těžké odolat, navíc když vše na plátně působí tak dokonale autenticky a vyprávěno je to tak nenuceně. Onu obyčejnou každodennost ale také Trueba sem tam oživí neotřelým režisérským nápadem. Jako jsou Eviny nesedící plavky symbolizující to, že se necítí ve své současné situaci pohodlně. Nebo když v jedné nečekané chvíli dojde i na onu „madonu“ z titulu filmu.

Zkrátka v tomto případě není třeba se horka bát. Dvouhodinový španělský snímek bude mít na MFF Karlovy Vary světovou premiéru.