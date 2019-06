lh, Novinky

Kapadia projektem navazuje na předchozí úspěšné životopisné filmy Senna a Amy.

Přináší jím unikátní vhled do soukromí Diega, milujícího i chybujícího člověka, který svou lidskost většinu života schovával za masku Maradony – nejslavnějšího fotbalisty všech dob.

Film byl ve světové premiéře uveden na MFF v Cannes, u nás ho diváci poprvé uvidí v nesoutěžním programu 54. ročníku MFF Karlovy Vary.

Od 8. července potom v kinech po celé ČR v rámci přehlídky Vary ve vašem kině, spolu se snímky Devadesátky a Bílý bílý den. Akci připravil distribuční label KVIFF Distribution, spojující aktivity MFF Karlovy Vary, České televize a Aerofilms.

Obyčejný kluk. Maradona



Režisér zpracoval přes 500 hodin videozáznamů z osobního archivu, natočil s Maradonou a jeho blízkými rozhovory a dostal se tak této mimořádně talentované osobnosti doslova „pod kůži“.

„Uvidíte záběry z jeho rodinného života, tréningu, je tam záběr na okamžik před finálovým zápasem Světového poháru 1986, jak Diego hecuje tým, záběr ze šatny, když Neapol poprvé vyhrála národní ligu. Většinu z toho dosud nikdo neviděl, a odhaluje to důležité aspekty jeho charakteru,“ říká Kapadia.

Diego Maradona s rodiči u moře

FOTO: KVIFF Distribution

I fotbalové záběry jsou pozoruhodné a odhalují Maradonovo kouzelnické umění na trávníku. „Měl rychlost a techniku a dokázal mezi nimi najít rovnováhu, díky níž porazil jakéhokoli protivníka. Přišlo nám, že intimní záběry působí jako cesta do jeho nitra. Byla to každodenní, prostá realita onoho magického neapolského období a my ji měli přímo před nosem. Hrozně moc jsem chtěl jeho příběh vyprávět,“ říká Kapadia.