Sedláček točí komedii s Kohoutovou, Vagnerovou, Lábusem a psem

Scénář sepsala Irena Obermannová. „Řekni to psem je film o nás všech, nevidím to jako film o pejskařích nebo jenom pro pejskaře. Ostatně já sama psa nemám. Je příběh o nás, co si často neumíme říct ty nejobyčejnější věci - třeba Mám tě rád. V tomhle příběhu to nakonec za ty dva řekne jejich pes. Je to prostě doják, který vás pobaví, pohladí a díky skvělé režii Roberta Sedláčka rozhodně neurazí. Jsem naprosto nadšená, že se ujal režie a po dlouhé době jsem potkala režiséra, který mě respektuje, kterého si hluboce vážím a který mi naslouchá,“ uvedla.