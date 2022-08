Prima uvede tři seriály a show o svatbách

Na Pálavu přijede partička kamarádů, bývalých spolubydlících z vysokoškolské koleje, kteří se tu každých pět let pravidelně scházejí, aby zavzpomínali na staré časy. Jenže náhoda a slib je přimějí k tomu, že místo dvou dnů tu zůstanou na neurčito.

„Když byl čas, ráda jsem tu zůstávala a nevracela se zpět do Prahy. Na vinicích se lépe učí texty, snadněji vám lezou do hlavy. Lépe se tu člověk také odreaguje, lidé jsou tu vstřícní. Taky si tu pocucnete víno, které mi přijde, že neopíjí. Je to tu jiné. Jsem vášnivá turistka, takže jsem si ve chvílích volna vyčlenila čas na památky, kostelíčky, hřbitovy, zámečky,“ vzpomínala na natáčení Denisa Nesvačilová.