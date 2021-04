Nejí černošské jídlo, vytkla seriálu Luther manažerka diverzity

Jenže manažerce diverzity se Luther nezdá dost autentický. „Když to vysílali poprvé, každému se líbilo, že je tam Idris Elba, skutečně silná černá hlavní postava,“ připustila, ale zároveň dodala: „Nemá žádné černošské přátele, nejí karibské jídlo, nezdá se mi to autentické.“

Manažerka diverzity nastoupila do BBC v roce 2020, aby podpořila snahu o větší zapojení menšin v pořadech. BBC se tehdy také zavázala investovat během tří let 100 milionů liber do diverzifikovaného programu.