Kubařová dotočila na horách romantickou komedii

Ústřední pár, Tomáš a Tereza, jsou spolu odjakživa. Tomáš se vypracuje přes televizní rosničku až na moderátora hlavního zpravodajství. Tím se stane pro někoho „celebritou“ a zájem začne projevovat sexy kolegyně.

Tereza si najednou není jistá, jestli s Tomášem chce ještě být. V tu chvíli si Tomáš uvědomí, o co všechno by mohl přijít, a začne o Terezu bojovat. Jeho kamarád mu poradí, aby zkoušel romantická gesta ze slavných komedií. Oba však zjistí, že to, co funguje ve filmu, v životě často končí katastrofou.

Nová komedie s Veronikou Khek Kubařovou a Igorem Orozovičem Foto: Cinemart

„Mám ráda i jiné žánry, ale romantické komedie mají pro mne velmi důležité místo. Myslím, že jsou v životě dny, kdy člověk potřebuje něco takto pozitivního, o čem ví, že to dobře skončí, a u čeho mu bude hezky. Ve filmu mám krásné partnery, nejenom vizuálně, jsou to moc milí a fajn kolegové - Matouš Ruml, Lenka Vlasáková, Igor Orozovič. S ním se potkávám pracovně poprvé a je to krásné setkání, za které jsem vděčná. Je to strašně inspirativní herec, člověk,“ tvrdí Veronika Khek Kubařová.

Veronika Khek Kubařová Foto: Cinemart

Igor Orozovič dodal, že romantické komedie moc nesleduje, ale má rád Notting Hill, Pretty Woman a Lásku nebeskou.