Dokument o Janu Werichovi přinese životní příběh a unikátní ukázky

S Jiřinou Bohdalovou měl zase vtipný zážitek spolurežisér Martin Slunečko. Ten poslední léta natáčel pořady z cyklu Nedej se, kde často doloval informace z respondentů, a tak si zvykl skákat účinkujícím do řeči. „Někdy hned po první větě. A když se chystal pokládat otázky Jiřině Bohdalové, upozornili jsme ho: Tohle nedělej. Uděláš to podruhé a uvidíš, jaké školení dostaneš! Pravda je, že se udržel a nechal paní Bohdalovou vyprávět, mimochodem skvěle, ale pak jí položil otázku, na kterou řekla, že nechce odpovídat. A tak si myslel, že tu otázku chytře položí ještě jednou v závěru interview, ale paní Bohdalová se nenechala ošálit a hned na něj spustila, ať to takhle nezkouší, když už jednou řekla, že je to divná otázka. A bylo po rozhovoru. Přinesla ovšem i fotografie s věnováním od Jana Wericha a udělala si čas ve svém narozeninovými oslavami nabitém kalendáři,“ vyprávěl Miloslav Šmídmajer.