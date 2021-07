Zemřel zpěvák John Lawton z Uriah Heep

Naposledy se do kapely vrátil v roce 2014 a jejím členem zůstal až do nečekaného úmrtí. Nahrál s nimi například debutovou eponymní desku nebo album Banquet.

Do Uriah Heep přišel po vyhazovu původního zpěváka Davida Byrona v roce 1976 a setrval tam do roku 1979. Jeho vokály lze slyšet na studiových albech Firefly (1977), Innocent Victim (1977) a Fallen Angel (1978).

Autorsky se podílel například na skladbách Woman of the Night, Put Your Lovin’on Me, I’m Alive nebo Free 'n' Easy.