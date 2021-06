Zdeněk Vřešťál ze skupiny Nerez & Lucia: Společně se hádáme a potom radujeme

Prvním signálem byla v dubnu roku 2019 deska Zlom následovaná česko-slovenským turné. Teď je na světě druhý albový počin, z něhož zní čeština, slovenština i francouzština oděné do folku, latiny, popu i folklorních názvuků. Na otázky odpověděl zpěvák, hudebník a skladatel Zdeněk Vřešťál.

Naše první deska Zlom byla jistě svým způsobem zlomová. Obnovili jsme značku Nerez se zpěvačkou Luckou Šoralovou, která je stejně, jako kdysi Zuzana Navarová, výrazným interpretem, ale také autorem. Svým způsobem se obnovil autorsko-aranžérský trojúhelník původních Nerez, kdy dva autoři předkládají svá dílka tomu třetímu, Vítkovi Sázavskému. A tento pán je nekompromisní, protože nepustí nic, co by se mu nelíbilo.

Kdysi dávno jsme mohli s Nerezem natočit nikoli tři desky, ale písniček jsme měli mnohem víc. Jenže většina z nich letěla do koše. Teď jsme se pokusili naši starou loď opravit a vyrazit s ní zase na otevřené moře.

Dříve jsme si mnohé vyříkali třeba v hospodě, ale teď fotříci sedí doma u petky s pivem a nadávají na všechno. Je jedno, jestli to je hospoda nebo divadlo. Chybí nám setkávání.

Myslím si, že jsme dali dohromady natolik silný písňový materiál, že tenhle domeček má velmi dobré a pevné základy. Zpíváme nejen my tři, ale také kontrabasista Greg Brun a flétnista Robert Fischmann. Mnohem více využíváme nástrojových možností všech našich spoluhráčů.

Jsou to krásné hádky. Když jsme se před lety v dobrém rozcházeli se Zuzanou, bylo to právě z toho důvodu, že už jsme se nehádali nad písničkami. Všechno to skvěle fungovalo a vydělávalo, sály byly vyprodané, ale radost ze společné tvorby skončila. Teď se zase společně hádáme a potom radujeme.