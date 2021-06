Výtvarník Pasta Oner: Hrabal jsem se v kontejneru za tuzexem

Ne, to ne. Vznikla v letech 2020 a 2021, takže na některých z nich je, jak se říká, ještě mokrá barva. I když jejich vznik byl přeťat nastupující pandemií, nemůžu říct, že by mě tato celosvětová katastrofa nějak výtvarně ovlivnila a obrazy před a po se výrazně lišily.

Je to ve všech ohledech, v pozitivních i negativních, vrchol civilizace. Připadá mi, jako bychom vrcholu už dosáhli, a teď se pomalu spouštíme dolů. Spouštíme se do základních táborů, níž a níž. Ovšem my, Češi a Slováci, vlastně nevíme, jestli jsme ten skutečný vrchol opravdu zažili. Po pádu železné opony jsme se na něj dostali už ve chvíli, kdy tam začalo foukat a pak i sněžit. Přesto si myslím, že jsme si to nahoře aspoň na chvilku plnohodnotně užili.