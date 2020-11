Vydavatelka Žofie Kanyzová: Nesmí nám zmizet úsměv z tváře

Samozřejmě je příjemnější, když si můžete knihu nebo kalendář vzít do ruky a prolistovat. Ale my máme to štěstí, že máme za ty roky své čtenáře, kteří jdou tak říkajíc na jistotu. Pro nás to není tak špatná situace, ale chápu, že má spousta dalších vydavatelů starost, jak to letos dopadne.