Vídeňští filharmonikové, dědicové nejlepších hudebních tradic, na Dvořákově Praze

Druhá půle večera patřila Symfonii č. 4 Es dur, zvané Romantická Antona Brucknera. Tento rakouský skladatel spojených s Lincem a Vídní žil ve stínu svých vzorů Richarda Wagnera a Ference Liszta. Od nich převzal smysl pro monumentalitu, kterou přenesl do svých symfonií.

Ta by při povrchní interpretaci mohla sklouznout do hlučné šedi, která by se po chvíli proměnila v nudnou letargii zdlouhavého večera. Ne tak v podání zkušeného dirigenta Blomstedta, který přes svůj pokročilý věk dirigoval zpaměti a kupodivu bez taktovky. Jeho úsporná gesta působila na Vídeňské filharmoniky téměř magicky, takže rozvinuli plnou dynamickou škálu symfonického zvuku.