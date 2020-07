V Británii stoupl prodej audiokazet

Ve Velké Británii se jich během prvních šesti měsíců letošního roku prodalo téměř 65 tisíc. Informovala o tom služba Official Charts Company, která se prodeji nosičů s hudbou zabývá. Uvedené číslo představuje dvojnásobek prodeje kazet ve stejném období minulého roku a zároveň je to více než za celý rok 2018. Průměrná cena kazety je podle BBC kolem deseti liber (v přepočtu 290 Kč).

Podle odborníků se nicméně audiokazety prodávají zejména jako suvenýr. Byť je na britském trhu k dispozici spousta jejich přehrávačů, ve skutečnosti je mnozí z těch, kteří si je zakoupí, do přístroje nikdy nevloží.

Analytik Mark Mulligan ze společnosti Media Research soudí, že se magnetofonové kazety svou popularitou nejspíš vinylům nikdy nepřiblíží. „Kazety byly vždy nepříliš kvalitním produktem, co se týče zvuku. Po každém přehrání se zhoršoval. Nyní ale vznikla jakási díra na hudebním trhu, proto se jejich prodej zvýšil. Hudba, kterou mají lidé rádi, je tím pádem vystavena na poličkách v bytech, nejen na nějakém serveru,“ uvedl.

Server consequenceofsound.net připomněl, v čem jsou nevýhody tohoto nosiče. „Kazety jsou druhý nejhorší zvukový formát za posledních padesát let. Díky jejich popularitě v sedmdesátých až devadesátých letech se na ně ale nezapomnělo. Hudební materiál je uložen na magnetické pásce, která po každém přehrání dostává nepříjemný syčivý zvuk. Jako by to nestačilo, plášť kazety se v létě roztaví a v zimě praskne. Někdy se páska uvnitř sama rozvine a musí být navinuta ručně. Z těchto důvodů skončila tato technologie v koši historie.“