Točil Sedmikrásky s Chytilovou i Jáchyme, hoď ho do stroje. Pocta Kučerovi zahájí festival

Se svou ženou Věrou Chytilovou pracoval na filmové povídce Automat svět a na Sedmikráskách (1966) či filmu Ovoce stromů rajských jíme (1969). Později se podílel i na slavných komediích Oldřicha Lipského jako Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) a Adéla ještě nevečeřela (1977).

„Letos by se dožili devadesáti let. Jsme moc rádi, že právě tímto osobním a objevným filmem můžeme uctít jejich výročí,“ uvedl ředitel festivalu Marek Hovorka.

„Je to skutečný filmový deník, který obsahuje jak skromné výjevy z rodinného života, tak obrazové experimenty a zkoušky. Připomíná zprávu, která byla mnoho let zavřená v láhvi – a my jsme ji vytáhli. Snažili jsme se, aby zůstala neporušena, nezohýbaná. Naslouchali jsme materiálu a snažili se zachovat svět Jaroslava Kučery takový, jaký byl,“ řekl režisér Felcman.