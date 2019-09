Táňa Pauhofová doslova září v roli velkoměstské dračice z New Yorku

„Ve filmu obhospodařuji krásný a prostorný newyorský byt rodiny Franka Kostky, o který se starám během jejich nepřítomnosti, když odjedou do Čech přebrat svůj zámek Kostka,“ říká o své postavě kadeřnice Jess Tatiana Pauhofová. Ta si tak natáčení užila ve speciálně vystavěném loftovém bytě působícím jako v centru New Yorku.

„Ve vysokých kozačkách jí to tak seklo, že jeden z herců byl ochotný vzdát se půlky honoráře, když mu připíšu s Táňou líbací scénu. Co vám mám povídat, napsal jsem mu ji.“

Film Poslední aristokratka, který diváci v kinech uvidí od 24. října, se odehrává v 90. letech. Přestože se střihy z devadesátých let vrací do módy, sehnat třicet let staré kousky oblečení nebylo pro tvůrce úplně snadné. V místech natáčení tak filmaři vykupovali od místních obyvatel zachovalé kousky a v Praze, Brně a Bratislavě prošmejdili všemožné bazary, aby získali oblečení jak na představitele českých turistů navštěvujících zámek Kostka, tak především vzácné americké kousky pro rodinu Kostkových z New Yorku. „Kostýmní výtvarnice Katarina Hollá se svými kostymérkami prohrabaly všechny naše skříně, takže i já jsem nakonec do filmu přispěl pěknými vysloužilými kalhotami,“ směje se Jiří Vejdělek.