Svět Martina Mulače je plný ironie a temné sexuality

Díky tomu, že se autor striktně nedrží pouze klasické malby, může si dovolit překračovat hranice nejen výtvarné, ale také ideové. Dokonce by se dalo říci, že prostřednictvím svých děl hledá cesty, kterými by se vymanil z předem nalinkovaných cest. Chce sice šokovat, ale není to jeho primární touha, spíše prostředek dostat pozorovatele pomocí určité šokové terapie do dalších dimenzí.