Spisovatel Mark Manson: Všechno je v pr**li, tak hledej naději, nebo se s tím nauč žít

Jen za první rok se jeho předchozí knihy prodaly téměř dva miliony výtisků a byla přeložena do pětadvaceti jazyků. V bestselleru, který se okamžitě usadil na žebříčku nejprodávanějších knih New York Times, Manson přímočarým jazykem rozmetal letitý předpoklad, na kterém stojí veškerý byznys s radami, jak se zdokonalit, abychom byli úspěšnější a šťastnější.

„K čertu s pozitivismem. Buďme upřímní, když něco stojí za hovno, tak si to přiznejme a naučme se s tím žít,“ prohlašuje. „Za dědových dob, když ten se cítil na hovno, tak si jen pomyslel: Sakra, dneska se opravdu cítím na prd. Ale co, takový je zkrátka život. Zpět k otáčení sena.“

Důmyslné umění, jak si vybrat, na čem opravdu záleží a na co se raději vykašlat, podle něj jednou zachrání svět. „Naše krize už dávno není materiální, je existenční, spirituální. Máme tak zku*veně moc věcí a možností, že už ani nevíme, co mít a co nemít u pr**le,“ vysvětluje s tím, že to neznamená být lhostejný, ale „být spokojený s tím, že jste jiný“.