Serj Tankian ze System of A Down pokračuje sólově

Minialbum, které bude obsahovat pět nových skladeb, vyjde několik měsíců poté, co se členové System of a Down na podzim 2020 sešli ve studiu a nahráli písně Protect The Land a Genocidal Humanoidz. Udělali to proto, aby odsoudili válku v Náhorním Karabachu a získali peníze pro Armény, kteří podle jejich názoru utrpěli v důsledku konfliktu nejvíce.