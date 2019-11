Scenáristka a režisérka Anne Fontaineová: S Isabelle Huppertovou cítím spřízněnost

Co myslíte vy?

Původně jsem chtěla natočit film o mladé ženě, která se utváří, prochází citovou i erotickou výchovou. Pracovala jsem na její postavě, přemýšlela o tom, že by měla poznat několik mužů, a napadla mě číslovka sedm. A ta mě navedla ke Sněhurce. Hledala jsem propojení mezi pohádkou a realitou, kdy se dívka musí vypořádávat s různými nástrahami, které před ni klade její nevlastní matka.

Je to skvělá herečka, která dokáže pohledem vyjádřit velkou nejednoznačnost, emoce, paradoxy, dokonce i šílenství. Hraje inteligentním způsobem a já po ní vždy chci, aby vyjádřila určitou záhadu, znepokojení, nepřístupnost. Navíc s ní pociťuji i jistou spřízněnost, protože mám pocit, že mi vždy okamžitě rozumí.

Psala jsem scénář s vědomím, že chci Isabelle. To bylo dané. Pokud jde o muže, chtěla jsem obsadit některé z těch, kteří už se mnou pracovali a patří do mé filmové rodiny. Jsou to například Benoit Poolveorde, Charles Berling nebo Vincent Macaigne. Druhou část hereckého osazenstva tvořily nové tváře.