RECENZE: Rychlý, až zbrklý Čarostřelec

Čarostřelci bývá vyčítáno svévolné nakládání s dějinnými reáliemi. K nejočividnějším „změnám“ patří, že románoví horalové jezdí na lyžích. Ty se ve skutečnosti do Jizerských hor dostanou až sto let poté. S poukazem na zmíněného Tarantina, který rád přetváří historickou realitu a „napravuje“ ji, lze ale tvrzení románového doktora Šulce, že „do Jizerských hor zavlekli lyže za třicetileté války Švédové“, přijmout jako autorův způsob vytváření literárního světa, v němž platí jeho vlastní pravidla.

Čarostřelec tak obsahuje to, co čtenář od dobrodružného románu čeká (přestřelky, souboje i zpěněné koně), ale ne o mnoho víc. Sympatickým oživením je pasáž, v níž Vilém sám reflektuje děj románu, jako by chtěl s předstihem vyrazit kordy z rukou literárním kritikům, zároveň však v Čarostřelci postavy vedou dlouhé neironické monology, v nichž čtenářům podávají výklad o dobových souvislostech či vlastním životě, a to často ve vypjatých chvílích, kdy bývají lidé obyčejně radši ticho.