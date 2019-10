RECENZE: Poslední Aristokratka. Milá rodinná pohádka spíše než komedie

Část prvního dílu inspirovala scenáristu a režiséra Jiřího Vejdělka k natočení filmu Poslední aristokratka, který dnes vstupuje do kin.

Převést do filmového tvaru knihu, jejíž humor je výsostně literární (deníková forma, v níž titulní hrdinka po celou dobu glosuje ostatní postavy i dění), je oříšek, jehož rozlousknutí vůbec nebylo snadné.

Bylo třeba vymyslet děj, jímž postavy, jež prakticky neopouštějí jedno místo, projdou, a zároveň bylo zjevné, že se do filmu nevejde všechno to, co čtenáře spolehlivě rozesmává. A k Vejdělkově cti budiž řečeno, že se vyhnul cestě nejsnazší, komentáři mimo obraz.