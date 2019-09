RECENZE: Panství Downton. Maggie Smithová vévodí šlechtické pohádce

Film Panství Downton je situován do roku 1927 a znovu přivádí na scénu celou rodinu Crawleových, tentokrát ve chvíli, kdy na panství dorazí zpráva, že ho navštíví anglický král. Má přijet na jednu jedinou noc během své cesty po Yorkshiru, ale celé osazenstvo je okamžitě na nohou a pouští se do horlivého cídění domu.

Milovníci seriálu, jichž je nepochybně dost na to, aby se vyplatilo natočit pro ně film, si samozřejmě snímek užijí víc než ti, kdo seriál neznají. Ale budiž zároveň řečeno, že znalost seriálu není nezbytnou podmínkou, že obstojí vcelku dobře i samostatně.

První zhruba půlhodinu je sice poněkud nesnadné zorientovat se v celém zástupu postav a jejich vzájemných vztazích, ale pak zbývá ještě hodina a půl a koneckonců i bez ohledu na to má film čím bavit.

Především jsou tu vtipné dialogy, suchý anglický humor, který film velmi oživuje. Komentáře jako „Bůh je monarchista“ (protože v den královské návštěvy přestalo pršet) nebo „Pořádám oběd pro třicet lidí na podporu… no určitě to na nějakou podporu bude…“ a řada dalších jsou kořením, bez něhož by film byl jen dosti nudným pohádkovým vyprávěním.