Překladatel Martin Hilský: Alžběta I. by na Vánoce nikdy nesáhla

Nejsem si jist, od kdy vstoupila do hry krůta anebo známý vánoční puding. Ale první záznamy vánočního menu hovoří o tom, že údajně na stole Jindřicha VIII. vystřídala krůta tradiční anglickou pečeni, labutě, pávy a jeřáby.

Správně, to je jediná zmínka o Vánocích. A nikoli náhodou je to právě ona dvanáctá noc vánočního cyklu, tedy svátek Tří králů 6. ledna, Epifanie neboli Zjevení Páně, kdy králové přicházejí uctít novorozeného Ježíše Krista. Tento den byl vnímán jako oslava světla vítězícího nad temnotou, což může mít význam jak křesťanský, tak i jako připomínka zimního slunovratu.

Královna Alžběta I., která měla jako osobní heslo větu Post tenebras spero lucem (Po temnotách doufám ve světlo, pozn. aut.), slavila tento svátek velmi okázalým způsobem. V bílé róbě procházela špalírem rovněž bíle oděných dvořanů v Palace of Whitehall, což byl de facto bílý dům, kaple na mši. A odpoledne následovala světská veselice, v níž vítězil onen svět obrácený naruby, producírovali se šašci anebo se hrál Shakespearův Večer tříkrálový, který je právě o tom.

Vánoce se symbolikou narození dítěte mají velký smysl, protože narození dítěte je vždycky radostnou událostí. Zvláště když jde o narození Božího syna, s nímž je spojována naděje na vykoupení lidstva. To podle mě rezonuje i v lidech, kteří nemají náboženské smýšlení.

Zakazovat nebo omezovat oslavu Vánoc je jedna z nejhloupějších věcí, které se lze dopustit. To dobře věděla i královna Alžběta I., která by na Vánoce nikdy nesáhla. Až Oliver Cromwell zrušil Vánoce a zaplatil za to velkou cenu. Ztratil podporu lidí, bez níž nemohl jeho režim existovat.