Petr Kolečko natočil komedii Přes prsty a říká: Sportovní prostředí mě inspiruje

Tentokrát se však poprvé postavil také za kameru jako režisér. „Spíše to tak dopadlo, než že bych to na začátku tak chtěl,“ řekl k tomu Právu Kolečko.

„Nejdřív jsme hledali režiséra, ale nakonec jsme se oboustranně nedohodli, a tak jsme se s Danielem Strejcem, který dával na začátku projekt dohromady, rozhodli, že se to pokusím natočit já. Hned jak ten nápad padl, jsem zavolal Jirkovi Langmajerovi, jestli si to dokáže představit a na place mi pomůže. On řekl, že určitě. Tak jsem do toho šel.

Není to ale určitě deklarace toho, že bych chtěl v budoucnu režírovat. Jen jsme to zkusili a já si za tím výsledkem dost stojím. Bavilo mě to přesto, že jsou s natáčením spojeny věci jako vstávání ve čtyři hodiny ráno, což už bych asi zažít nechtěl.“

Hraje se nejen na hřištích

Příběh filmu se neodehrává jen na hřištích, jde na prvním místě o romantickou komedii. Její hlavní hrdinky Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou sice parťačky, které obětují beach volejbalu skoro všechno, ale právě že jen skoro.

Mladší Pavle začínají tak trochu tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. Linda, svobodná a bezdětná mladá žena, to nechápe. Zvlášť když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy.

Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí (Jiří Langmajer).

Petra Hřebíčková a Jiří Langmajer ve filmu Přes prsty. Foto: CinemArt

Sportovní prostředí se v Kolečkově scénáři neobjevuje poprvé, v Okresním přeboru se hrál fotbal, Padesátka se odehrávala na běžkách, Bajkeři zase na kolech.

„Sportovní prostředí mám rád, inspiruje mě,“ říká scenárista a režisér Kolečko. „Svět, který je jasně daný, kde nemusíte divákům tolik vysvětlovat, o co hrdinům jde. Myslím, že Přes prsty ale není moc o sportovním žánru. Je to spíš taková komedie o dvou holkách, jejichž prací je hrát volejbal. O Starcích na chmelu taky asi neřeknete, že to je pivní film, protože tam ti dva češou chmel.“

Herečky v náročném tréninku

Pro Petru Hřebíčkovou se tvůrci rozhodli hned na začátku především pro její zkušenosti s žánrem romantické komedie.

„Hodně mi při natáčení pomohla,“ přiznává Kolečko. „Dala filmu pevný základ velkou uvěřitelností své postavy. Co se týče obsazení role Pavly, bylo kandidátek víc, ale nakonec jsme se rozhodli pro Denisu Nesvačilovou. I ona dala filmu hodně, cítil jsem, jak jí na něm záleží, a myslím, že až se na plátně uvidí, bude ráda. Je výborná,“ chválí své herečky režisér.

Na konci léta vstoupí do kin komedie Přes prsty, která bude jeho režisérským debutem. Foto: CinemArt

Hřebíčková i Nesvačilová se ale musely na sportovní výkony dobře připravit. „Čtyři měsíce před natáčením jsme začaly trénovat s beach volejbalistou Honzou Chalupou, který se nám věnoval opravdu obětavě a s nakažlivým nadšením. Samozřejmě se za tak krátký čas nemůžeme zdokonalit na potřebnou úroveň profesionálek. Cíl byl plácnout do míče způsobem, který nevyvolává smích, a zvládnout aspoň pár výměn,“ říká Hřebíčková a dodává, že sama pilovala podání v každou vhodnou i nevhodnou chvíli.

„Na dětských hřištích, na návštěvách, na dovolené, všude. Můj partner už se někdy chytal za hlavu. Taky jsem se snažila v poledních pauzách, když děti spaly, nabrat nějaké svaly v posilovně. A hlavně dřepy, dřepy, dřepy.“

Denisa Nesvačilová se věnovala třináct let vrcholově moderní gymnastice. „Nechodila jsem moc do školy a trávila v tělocvičně spoustu hodin denně. Proto teď v dospělosti aktivně sport zrovna nevyhledávám, raději konečně trochu žiju. Když ale cítím, že si tělo samo říká o nějaký pohyb, vyrazím na hot jógu nebo tančit. A nově mě dost začal bavit právě beach,“ říká herečka a míní, že na ženy film asi cílí romantikou a Jiřím Langmajerem.

„Je ve filmu okouzlující. Muži se zase budou rádi dívat na holky v plavkách. Mně osobně se líbí, jak drzý a zároveň citlivý je ten příběh.“

Vojta Dyk ve filmu Přes prsty. Foto: CinemArt

Jiří Langmajer, který hraje správce hřiště, sportovat nemusel. „Ta postava je vlastně Petrova představa o něm samotném, až mu bude stejně jako mně dnes,“ říká třiapadesátiletý herec.

„Roli Rudy mi psal na tělo, a tak v ní můžu zúročit své bohaté životní i pracovní zkušenosti. Přál bych si, aby i diváci vzali kolečkovský humor v Přes prstech za svůj. Koneckonců – děláme to celé s láskou a pokorou hlavně pro ně.“