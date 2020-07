Pearl Jam. Legenda grunge přijede v roce 2021

Pearl Jam letos oslaví 30 let na scéně a s posledním albem Gigaton chtějí grungeoví matadoři navštívit Prahu. Skupina, která vznikla v roce 1990 v Seattlu, je už dnes klasikou a základním kamenem stylu grunge.

Kapela s Eddiem Vedderem v čele debutovala známou deskou Ten a velice rychle prorazila, během devadesátých let platila za jednu z nejslavnějších na světě. Pokračovala alby jako Vs. nebo Vitalogy a celkem vypustila na trh jedenáct studiových nahrávek a řadu živáků, který se prodalo přes 60 milionů kopií. Už tehdy, v roce 1996, zavítali Pearl Jam do Prahy.