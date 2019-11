Nová alba: Coldplay, D. Y. K., Robbie Williams či Leonard Cohen

Mimořádně silné byly minulé dny, co se příchodu alb výrazných interpretů týká. Dění vévodilo nové dvojalbum britských Coldplay, na kterém si tito dopřáli absolutní svobodu a nehleděli na to, co se od nich očekává. Výtečná je nová deska Vojtěcha Dyka nazvaná D. Y. K. Zajímavostí je nesporně i posmrtné album Leonarda Cohena.