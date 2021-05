Nizozemec Johan Meijer nahrál písně Jarka Nohavici

„Byl jsem v kontaktu s Frankem Viehwegem z Berlína, který se zabýval překlady a úpravami Nohavicových písní do němčiny za pomoci rodilých mluvčích z Polska a České republiky. To byl impulz k překladu dalších písní do nizozemštiny a němčiny. Důležitým zdrojem inspirace se stal Leszek Berger z Varšavy, který také poskytl podklady,“ pokračuje Meijer.

„Později jsem získal jeho česko-německý slovník ze třicátých let. Vždy jsem se také cítil velmi spjat s Václavem Havlem, a to nejen proto, že mám narozeniny ve stejný den. Jeho smýšlení je mi velmi blízké, například že svou zemi můžeš milovat jen tehdy, když miluješ všechny země. Tohle motto by mělo být součástí evropské tradice. Naštěstí je mnoho Evropanů, kteří to cítí stejně,“ dodal.