Neklasický pohled na ruskou klasiku

Postavy vstupují z umělé reality obří obrazovky reálnými dveřmi do umělé reality jeviště, jsou snímány bezpečnostními kamerami nahlížejícími do jejich soukromí a permanentně sledují záznam legendárního fotbalového utkání Ruska s Nizozemskem. A do toho se stále vrací obrázek idylického nábřeží Volhy jako ironický komentář ruské ikony.