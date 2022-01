Náhoda v hlavní roli příběhů obyčejných lidí

Aby publikace nepůsobila jako suchopárný výčet dějepisných faktů, zvolila autorka formu napínavého vyprávění jak o fotografovi, tak o foceném objektu a vše zasadila do dobového kontextu. V první řadě je třeba eliminovat případné výtky, že v knize nejsou všichni, kteří by si to zasloužili (mimo jiné Josef Koudelka). Právo na výběr měla autorka.