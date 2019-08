Na Soundtracku Poděbrady zazní koncertní verze filmu Šakalí léta. Jeho kvalitu už prověřil čas

V režijním vedení Jana Hřebejka byl v roce 1993 do kin uveden filmový příběh sestavený z povídek Petra Šabacha. Na scénáři se podíleli Hřebejk, Šabach a Petr Jarchovský, hudbu a písně k němu napsal Ivan Hlas. Děj i atmosféra filmu jsou spojeny s pražskými čtvrtěmi Hanspaulka, Bubeneč a Dejvice.

Zkoušky na koncertní provedení byly naplánované pouze tři, a tak byly náročné časově i fyzicky. Ivan Hlas, jenž ve filmu i některé písničky nazpíval, Jan Kalousek, který zpíval skladby Bejbyho, a skladatel a hudebník Zdeněk Beran si přesto na krátké povídání chvíli udělali.

„Poprvé jsem viděl spojení vizuální složky filmu se symfonickým orchestrem před lety v pražském Obecním domě. Zněla Šostakovičova hudba na Křižník Potěmkin. Byl jsem z toho naprosto unešený, mělo to neskutečnou atmosféru. To, co se odehraje na Soundtracku Poděbrady, bude něco podobného, i když je to jiný film a jiná muzika,“ vysvětlil Kalousek Právu pocit, který z chystaného pátečního představení má.

K filmu si už v době jeho vzniku vytvořil vřelý vztah a soudí, že je nadčasový. „Kvalitu věci vždycky prověří čas. To, že fungují i po tolika letech, kdy jsem přicházel s písněmi z filmu do styku třeba i v rámci toho, že jsem je zpíval na svých koncertech a nikdy je nevyřadil z repertoáru, je pro mě důkazem, že je to kvalitní práce,“ vysvětlil.

„Všechny písničky, které jsem pro Šakalí léta složil, byly úplně nové. Inspirovány byly bodovým scénářem Petra Jarchovského. Napsal mi, ve kterých scénách by chtěl mít jakou náladu skladby,“ přiblížil Právu start své práce na filmu Ivan Hlas.

Zpívat bude i Dejdar

Partitury pro muzikanty i zpěváky pro nadcházející poděbradský koncert rozepsal hudebník a skladatel Zdeněk Beran. Pracoval na nich intenzivně celý měsíc.

„Byla to fuška. Jsou to rokenroly, a tak jsem si myslel, že to půjde poměrně rychle. Bylo s tím ale nakonec hodně práce. Ve filmu je totiž forma písní úplně jiná než na cédéčku, a já psal partitury podle filmu. Rozepsal jsem devatenáct skladeb,“ řekl Právu Beran.

Jednoduché nebyly podle Kalouska ani zkoušky na představení. „Na programu byly dvě, v pátek je generálka a potom představení,“ prozradil. „Když jsme natáčeli soundtrack k filmu, živá kapela tehdy nehrála podle kliku. V našem nastudování klik máme, kluci ho museli takříkajíc naťukat podle filmu. Tím pádem vznikla určitá nepřesnost, a bubeník se jí bude muset držet. Všichni se musíme poprat s některými záludnostmi, které se vyjevily kvůli tomu, že od vzniku filmu uplynulo šestadvacet let. Tehdy se to zkrátka dělalo jinak. V Poděbradech se navíc bude promítat za našimi zády, takže ho my účinkující neuvidíme.“

Na představení se nicméně těší. Některé písničky, které ve filmu nazpíval on, na koncertu v Poděbradech odzpívá Martin Dejdar, představitel Bejbyho.

Malý génius

„S Ivanem Hlasem mám dlouhodobý kamarádský vztah. Pokud jde o práci s melodií, se slovem a jeho zvukomalbou, nejenom já, ale spousta lidí z určitého okruhu ho považujeme za malého génia. Když v době šedi komunismu zazpíval nějakou písničku, zazářila všemi barvami. Od tohoto vztahu se odvíjí i můj vztah k písničkám z filmu Šakalí léta. Od začátku na mě působily dobře, protože jsem si předtím za léta na hudební scéně sám v sobě udělal názor na kvalitu, a myslím si, že ji poznám,“ konstatoval Kalousek.

„Písničky a hudba byly Ivanova práce a já do nich vlastně zasahoval pouze interpretačně. Když to teď slyším zpětně, třeba v první sloce písně Jednou mi fotr povídá bych jinak nafrázoval začátek. To je ale běžná věc. Ostatně, na svých koncertech tu písničku hraju a občas ji frázuju tak, jak to cítím dnes,“ přiznal ještě.

„Před koncertem mám smíšené pocity. Jsem trochu trémista, ale obávám se spíš technických věcí. To představení jich vyžaduje tolik, že nevím, jestli mi to nepřebije potěšení z hraní. V základu jsem si ale jist, že to s partou, se kterou zkoušíme, zvládneme, a bude to dobré,“ přiznal nakonec Hlas.