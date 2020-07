Mezzosopranistka Markéta Cukrová: Je těžké napravit hlasové zlozvyky

Velice. Ale jak už to bývá, zdravím svého hlasu se začínáme zabývat, až když přijdou problémy, a to je pozdě. A je pak těžké napravovat chyby a zlozvyky, které jsou mnohdy nevratné. I proto jsme se letos rozhodli v Litni otevřít téma zdravého hlasu a otázek s ním spojených, jako jsou hlasové vady, technika dýchání, vnitřní anatomie hlasových orgánů a podobně. Součástí kurzů bude i přednáška primářky pražského Hlasové centra Jitky Vydrové o foniatrii a Renaty Sabongui o cvičení pilates a tělesné volnosti.

Vědomí konsonance a společné intonace je velice důležité, a také to, jestli hlasy k sobě typově ladí, zda třeba mají podobný průběh vibrata. Pokud to nefunguje, posluchač to pozná, i když si třeba neuvědomí, v čem je problém. Tady kromě dirigenta, který vybírá obsazení, nastupuje role kritiky, jež by měla sledovat, do jaké míry spolu ladí hlasy třeba v kvartetu sólistů v dílech jako je Dvořákova Stabat mater nebo Beethovenova Missa solemnis.