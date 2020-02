Marpo & TroubleGang natočili klip k nejsilnější skladbě svého posledního alba

Kapela se nyní připravuje na velkolepou show, která ji čeká 27. června pod širým nebem v pražském Edenu. „Před lety, když jsme vystupovali v klubech, by nás ani ve snu nenapadlo, že to jednou dotáhneme až na stadiony, kde moc domácích kapel nekoncertuje. V naší kariéře je to milník, a my uděláme vše pro to, abychom si koncert s fanoušky užili na maximum. Již teď pracujeme na podobě show, v rámci které se naši pódiovou prezentaci pokusíme posunout o něco dál. Bude to výzva, ale těm jsme v naší historii čelili nejednou,“ komentuje Marpo.