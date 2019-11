Listopad 89 očima Jefa Kratochvila

„Mně tehdy bylo jedenáct let, takže si tu dobu pochopitelně nepamatuji, ale jsem pyšný na to, že mohu spravovat úžasný tátův archív, ve kterém je samozřejmě i množství snímků z té doby. Vybrat z nich jen deset bylo těžké, ale snad by byl táta spokojený,“ uvedl Tino.