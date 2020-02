Kytarista Harry Draper z dua Seafret: Před pár lety nám předskakoval Lewis Capaldi

Již brzy by mělo vyjít druhé album britského indiepopového dua Seafret. Novinku nazvanou Most Of Us Are Strangers představí zpěvák Jack Sedman a kytarista Harry Draper 27. února v pražském Lucerna Music Baru. Předskakovat jim bude česká dvojice Teepee, jež se s ní vydá i na další zastávky turné. Rozhovor Právu poskytl Harry Draper.