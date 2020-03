Kryl a Nohavica anglicky? V Americe vyšla kuriozní deska

„Ve Spojených státech album jistě nebude útočit na hitparády. Pokud však někoho přivede k české kultuře, bude to fajn. A bude to vlastně něco podobného, co Nohavica doma dělal například pro Vladimira Vysockého,” uvedl hudební publicista Václav Hnátek.

Na albu jsou Krylovy písně Salome, A Heart and a Cross (Srdce a kříž), The Angel (Anděl) nebo Morituri Te Salutant, od Nohavici například The Wastrel (Darmoděj), The Comet (Kometa) či Sarajevo. „Dobře vybraná kolekce písní Karla Kryla a Jaromíra Nohavici v úžasném provedení,” zhodnotil nahrávku písničkář Vladimír Merta.

The Yehla Collective je mezinárodní skupina hudebníků z oblasti Baltimore. Mezi jejími členy vedle afroameričanky Jael Pattersonové najdeme slovenského kytaristu Tomáše Drgoňe, Čecha Bohuslav Rychlíka, který se mimo jiné ujal fujary ve skladbě Angel nebo arménskou houslistku Christinu Kharazianovou. Za vydáním nahrávky stojí společnost Plamen Press, která v USA v angličtina vydává díla autorů z východní Evropy. Dosud Kryla a Nohavicu prezentovala jako literární umělce „známé pro silné, politicky zabarvené existenciální texty, které inspirovaly generace žijící za železnou oponou”.

Písničkář a básník Karel Kryl se za léta svého exilu a zákazu v tuzemsku stal legendou. Po svém návratu do rodné země v listopadu 1989 nahlas mluvil o tom, co se mu zde nelíbilo, kritizoval „český samet” i jeho představitele. Zpěvák zemřel 3. března 1994 v Mnichově na infarkt, pohřben je v pražském Břevnově. Velkého ocenění se mu dostalo až po smrti, kdy byl zapsán do Síně slávy ceny Gramy (1995), získal Cenu Františka Kriegla (1995), Medaili Za zásluhy (1995) i Řád Tomáše Garrigua Masaryka (2014). Dnes je vzorem pro celou řadu muzikantů.

Jaromír Nohavica Foto: Milan Malíček, Právo

Šestašedesátiletý Nohavica patří mezi legendy tuzemského folku, vystupuje více než 45 let. Jeho alba jsou dlouhodobě nejprodávanější na českém trhu a mnohé jeho písně zlidověly. Svými texty i projevem si získal mnoho příznivců už za totality, kdy v podstatě neměl přístup do médií a jeho tvorba se šířila převážně formou amatérských nahrávek. Stínem jeho tehdejšího působení byla spolupráce s komunistickou Státní bezpečností v 80. letech. Nohavica na své internetové stránce styky s StB připustil, vyloučil ale, že udával lidi.