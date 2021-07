Koordinátor František Malík: Většina kvalitních autorů je podceněná

Nastupoval jsem k němu v době po bankrotu, v roce, kdy vydal jen dva tituly, a hned jeden z nich vyhrál nejprestižnější slovenskou literární cenu Anasoft Litera. Velkou částí jeho práce bylo i pořádání akcí. Uvažoval, jak zviditelňovat autory a autorky, jak jejich literaturu dostávat do veřejného prostoru. Spolupracujeme dodnes.

Kromě jiných pod touto značkou organizujeme například už deset let literární stan na festivalu Pohoda, program, který běžně trvá pětadvacet hodin. Důležitým projektem je Literatour, přes který organizujeme návštěvy autorů a autorek na katedrách slovenského jazyka v zahraničí.

Při organizování Měsíce autorského čtení jsme si mysleli, že bude těžké vybrat třicet výjimečných jmen. Později jsme ale zjistili, že bychom jich uměli najít i více. Je mi občas líto, že se do mainstreamu dostávají úplně jiní autoři a autorky, dravější, takoví, kteří se umějí pohybovat v marketingových kruzích nebo dobře používat sociální sítě. Vydavatelství často nemají čas na silnou propagaci a bestsellery se tak nestávají skutečně kvalitní knihy. Mám pocit, že většina kvalitních autorů a autorek je podceněná.

Několik let jsem pracoval i pro zmíněnou cenu Anasoft Litera a dovolím si sebevědomě tvrdit, že mají. Těm deseti autorům, které v březnu vyhlásí jako kandidáty, se dostává zasloužené pozornosti, přestože někdy na úkor těch, co již sítem neprošli. Tým Anasoft Litera dělá skvělou práci, a možná by si jí mohla začít všímat i jiná média než jen ta úzce profilovaná.