Konspirace o 17. listopadu i hraný soud nad Čechy uvede ČT

„Má to formu amerického, divadelního soudu. Jsou to plamenné řeči právníků, jeden společnost hájí, jeden to rozcupuje na kusy. Jakoby se citovalo z bilance politických stran ve volebních programech. Alois Švehlík, který má ve tváři otisknuté snad celé století, nad tím bdí jako soudce. Předvolávají skutečné svědky, od ekonoma po ekologa,“ řekl ve čtvrtek Sedláček.

Dokument Jan Potměšil: Nikdy bych neměnil natočil režisér Martin Slunečko. Herec Jan Potměšil patřil k aktivním tůrcům revoluce. „Je to portrét osudu Honzy Potměšila a na druhé straně sametové revoluce, dvě linky propleteme dohromady,“ uvedl Slunečko. Připomněl, že podle průzkumů si 30 % lidí, kterým je pod čtyřicet let, myslí, že „za socialismu bylo lépe“.

Ondřej Kepka natočil dokument Ročník 89. „Dokument ročník 89 je předvším o tom, jak mí spolužáci vnímají těch 30 let, co uplynulo. Jsou tam osudy úspěšné, některé v jiných oborech, jsou mezi nimi i osudy, které nejsou ideální. Jsme pestrý ročník se svými příběhy. Všichni se shodují, že jsou rádi, že přišel rok 1989... zároveň to spadlo nečekaně do pocitu deziluze, v jaké situaci se společnost teď nachází,” uvedl.