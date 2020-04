Katastrofé: Dnešní společnost není v pohodě

Už po pár větách mi bylo jasné, že máme stejné téma. Odvážnou vizi, kterou chceme šířit skrze to, co umíme nejvíc, každý svým jedinečným způsobem. Ačkoli se už tehdy zdálo, že připravovaný projekt bude pracný, Michal působil dojmem, že ho od jeho uskutečnění nic neodradí. Byl plný víry v to, co dělá a jakým způsobem to chce předat světu. To byl důvod, proč jsem na spolupráci kývla, i když jsem projektů měla dost a času, co by se za nehet vešlo.