Jan Hrubý a trio se nechávají unášet až ke klasice

„Projekt vznikl náhodou. Všichni zúčastnění běžně doprovázejí Vláďu Mertu, a když jednou nečekaně nemohl na koncert, tak jsme zahráli bez něj. Překvapilo nás, že bylo vyprodáno, a také jsme zjistili, že nás to baví a publikum snad ještě víc,“ přibližuje okolnosti vzniku hudebního projektu jeho kapelník Ondřej Fencl.

„Už jsme hráli asi desetkrát a skoro všude jsme měli narváno. Hodně improvizujeme, necháváme se unášet, třeba až ke klasice, ať jsou to Beatles, nebo Antonín Dvořák. To záleží na kouzlu okamžiku. A aby nás to neodneslo mimo rytmus, na perkuse občas hostuje náš kamarád Míša Hnátek,“ dodal.