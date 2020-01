Já, od Těšína Jarek Bezruč, hraju a zpívám

Poprvé v Praze představil i svůj pořad Archiv pod lupou, v němž, jak sám říká, sahá hluboko do kapes a loví odtud písničky, které se nevešly na desky ani na repertoár velkých koncertů. Zato svou intimitou sluší komornímu prostoru Violy, který Nohavica přirovnává k pozvání diváků do svého ostravského bytu s velkou knihovnou plnou básníků.

Mottem archivního večera by se mohla stát písnička Jako za stara, neboť Nohavica začal vskutku od začátku, od svého početí, zrození a dospívání, kdy vzal poprvé kytaru do rukou. Vpustil posluchače do svého života, protože všechny jeho písničky, a že jich má na kontě kolem šesti set, vyprávějí o něm a o tom, jak prožívá tento svět. Během večera recitoval i své básně inspirované konkrétními promítanými obrazy, verše zamyšlené i veselé, tak jako nálady pláten od Pelcova Starožitníka až po Hospodskou rvačku Josefa Lady.