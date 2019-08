Indický dirigent Zubin Mehta: Vím, že bych měl víc odpočívat

Poprvé byl dirigent Zubin Mehta v Praze už před sedmapadesáti lety, tedy roku 1962, a od té doby se sem vrátil několikrát. Naposledy v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. To se psal rok 2014 a Mehta dirigoval Izraelskou filharmonii.

I kdybych byl, tak na to zatím nemám čas. Do letošního roku jsem vkročil už 3. ledna v americkém Los Angeles s tamní Filharmonií a mým dávným přítelem, houslistou Pinchasem Zuckermanem. A od té doby to jde jedno za druhým.