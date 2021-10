Herečka Pavla Dombrovská: Jsme provokující, politické i poetické divadlo

Hlavní motivací jejího vzniku byl fakt, že jsme se zdaleka nevypořádali se zločineckým totalitním režimem a jeho následky. Nejde jen o to odsoudit některé lidi a poslat je do vězení, ale přiznat a pojmenovat vinu a skrze toto jednání se vyrovnat s minulostí, což se ale nestalo. Kdybychom to dostatečně jasně udělali, tak bychom dnes asi byli daleko víc začleněni do demokratické Evropy a nedocházelo by k pronikání bývalých členů StB a přátel sovětského režimu do vedoucích politických pozic.