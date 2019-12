Herec Viktor Preiss: Chtěl bych se zdokonalit v litografii

Viktor Preiss je pro většinu lidí známý především jako výborný herec. Málokdo však ví, že ho už od mládí zajímalo výtvarné umění. Mezi jeho předky byli i litografové, možná to ho v tomto směru ovlivnilo. Právě litografie, a také kresby, vystavuje do 15. ledna 2020 v dobřichovické Café Galerii Bím. Výstava Můj svět se poté v březnu 2020 přesune do pražského Divadla Viola.