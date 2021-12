Herec Václav Vašák: Já a Freud? Možná rozhodly vousy

V pražském Divadle Na zábradlí hraje v inscenaci Freudovo pozdní odpoledne proslulého psychoanalytika Sigmunda Freuda. Zavede vás do nablýskané Vídně. Do světa, v němž si málokdo uvědomuje, jaké následky mohou mít raná traumata. „Jakékoliv zneužívání dětí je citlivé a bohužel aktuální téma,“ říká herec Václav Vašák s tím, že cílem inscenace ovšem není vhánět diváky do depresí.