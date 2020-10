Herec Jan Kříž: Zakázali mi dělat mou práci

Já i má žena Marie jsme muzikáloví herci a zpěváci ve svobodném povolání, plně závislí na tom, co si vyděláme za odehrané představení, nikoli za zkoušení nebo domácí přípravu. Nikdo za nás neplatí zdravotní nebo sociální pojištění.

Protože se nám 2. října narodilo druhé dítě, dostáváme od státu rodičovský příspěvek. Je to jistá pomoc, ale nenahradí pravidelný příjem. Letos jsem regulérně vydělával pouze tři měsíce – leden, únor a září. Když začátkem března uzavřeli poprvé divadla, ocitli jsme se úplně na nule, což ve chvíli, kdy jsme čekali druhé dítě a dostavovali dům, na který máme hypotéku, znamenalo hodně složitou situaci.

Samozřejmě jsme měli jistou finanční rezervu, ale s tou vystačíte jen pár měsíců. V létě jsem měl pár open air představení a koncertů, ale nebyli jsme připraveni na to, že tato situace nastane znovu. Mimochodem snažili jsme se refinancovat hypotéku, protože jsou teď nízko úrokové sazby a nižší splátka by nám pomohla, ale dostalo se nám odpovědi, že bohužel teď banky plošně daly embargo na lidi z kultury a sportu, protože podle nich do budoucna nebudeme mít příjmy.